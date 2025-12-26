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Ground

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

DEX станет пространством погружения в звук, свет и коллективный опыт. Никита Забелин представит GROUND — живой аудиовизуальный перформанс на стыке технологии, восприятия и пространственного звука. Специальная гостья — Ishome, одна из самых тонких и значимых фигур современной электронной сцены. Ishome выступила с сольным концертом в Berghain и выпустила второй альбом Carpet Watcher. Её музыка работает с восприятием пространства, памятью и хрупкими состояниями, которые не поддаются формулировке. В эпоху перегруженных форм она звучит тихо — как дыхание времени. GROUND — это звуковая инсталляция, где модульный синтез, лазерная геометрия и акустика пространства собираются в управляемый хаос. Дроны, вибрации и свет превращают зал в живой организм, а слушателя — в часть структуры. Проект уже прозвучал в Японии, Китае, Нидерландах и Венгрии, исследуя связь между средой, телом и сознанием. Теперь он возвращается в DEX — место, где получил рождение.

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