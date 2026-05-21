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Громкий Гиг

Чистопрудный бульвар, 25

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от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Неистовый коктейль из арт-панка, хард-рока, джаз-кора и нойз-рока. Для тебя шумят и грохочут: «Фламандская Школа» — иммерсивный артпанк терроризм с приливами дума, стонера и чего только не. Вальскор и безумие. «Дикий Мир» — пульсирующая смердящая уродливая нойз-роковая мышца. «Сын Копа, экипаж Сарафанова» — джазкоровый кавардак под перченый хаосом бульон. Супер группа из мастеров импровизации (С.Храмцевич, А.Колосов, А.Рождественский, В.Бурлаков, И.Кручинин). Открывает вечер «Эпизод» — тяжелый рок новой волны как дикий срез поколений.

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