Еда, выставка, музыка и прочие удовольствия. Если ты чего-то не знаешь о барбекю, ты найдёшь это здесь. Самые горячие мастер-классы, самые знаменитые грильмены, барбекю-боссы, повелители огня и вкуса. Жаркие новинки и технологии с пылу с жару. Привезут уникальные аппараты: смокеры, печки, решётки, котлы. Будут готовить и есть на грандиозных шоу-дегустациях и уроках с академиками Академии BBQ. Расскажут и покажут отличные рецепты, правильную разделку и подачу, вообще все секреты крутых шефов. И сами шефы придут и проведут с тобой занятия по гриль-мастерству. Поиграют горячую музыку: рок, джаз, кантри, этно. Расписание мастер-классов смотри на сайте 22 мая с 12:00 до 22:00 23-24 мая с 11:00 до 22:00