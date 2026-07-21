ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Грешно быть красивой. Русские княжны на мировом подиуме

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Старинная русская усадьба XVIII века, в которой блистали на салонах графини и княжны, ледяное игристое и завораживающая лекция о русских красавицах, эмигрировавших после революции. Точеный профиль, томный взгляд, величавая походка, безупречные манеры – такими увидели русских княжон, эмигрировавших после революции, в Европе. Русские аристократки с лёгкостью покоряли подиумы, блистали на обложках Вог (Vogue) в 1920–30-х годах, становились желанными моделями лучших домов моды. Сама Коко Шанель не без гордости заявляла, что с ней работает настоящая русская княжна. Но как изнеженные дворянки попали в мир моды? Почему именно они покорили зрителей и модельеров? Чем отличались от западных красавиц? Об этом поговоришь на лекции. Героинями лекции станут: Мария Эристова - фрейлина императрицы Александры Федоровны, одна из лучших моделей дома Шанель, Тея Бобрикова — крестница Николая II, модель известного ателье «Ланвэн», Натали Палей – внучка Александра II, голливудская дива, муза Сент-Экзюпери и Ремарка и др.   Узнаешь: — как княжны знакомились с модельерами — кому из них помогал великий князь Дмитрий Павлович — кто открыл своё ателье и создавал костюмы для фильмов Каннского фестиваля — кто участвовал в свадьбе принцессы Монако Лектор: Ангелина Дронова, историк-балетовед, аспирант исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи.   Сбор гостей: 19:00? начало концерта: 19:30 В стоимость входит приветственный бокал игристого.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста