Старинная русская усадьба XVIII века, в которой блистали на салонах графини и княжны, ледяное игристое и завораживающая лекция о русских красавицах, эмигрировавших после революции. Точеный профиль, томный взгляд, величавая походка, безупречные манеры – такими увидели русских княжон, эмигрировавших после революции, в Европе. Русские аристократки с лёгкостью покоряли подиумы, блистали на обложках Вог (Vogue) в 1920–30-х годах, становились желанными моделями лучших домов моды. Сама Коко Шанель не без гордости заявляла, что с ней работает настоящая русская княжна. Но как изнеженные дворянки попали в мир моды? Почему именно они покорили зрителей и модельеров? Чем отличались от западных красавиц? Об этом поговоришь на лекции. Героинями лекции станут: Мария Эристова - фрейлина императрицы Александры Федоровны, одна из лучших моделей дома Шанель, Тея Бобрикова — крестница Николая II, модель известного ателье «Ланвэн», Натали Палей – внучка Александра II, голливудская дива, муза Сент-Экзюпери и Ремарка и др. Узнаешь: — как княжны знакомились с модельерами — кому из них помогал великий князь Дмитрий Павлович — кто открыл своё ателье и создавал костюмы для фильмов Каннского фестиваля — кто участвовал в свадьбе принцессы Монако Лектор: Ангелина Дронова, историк-балетовед, аспирант исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи. Сбор гостей: 19:00? начало концерта: 19:30 В стоимость входит приветственный бокал игристого.