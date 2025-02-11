«Гранд тур» (2024) с киножурналистом
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Эдвард — британский госслужащий, который внезапно бросает свою невесту Молли в день свадьбы. В одиночестве он отправляется в путешествие, предаваясь меланхолии и размышлениям о смысле жизни. Но девушка решительно намерена выйти замуж и отправляется за ним. Фильм представит и обсудит со зрителями киножурналист Ная Гусева. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
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