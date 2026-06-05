Новоиспечённое режиссёрское пернатое комьюнити «Готические орлы» произведёт свою первую высадку в ресторане. Gaidulean (Андрей Гайдулян) Никита Вильчинский Даша Гущина Диджей Mayhem Surplus Gnaar Cloud Диджей-6 На заднем дворе: Макс Морозов (ЧБД) Диджей Artik + Spaida Chaika Debo Стоимость: 23:30–00:30 — 1500 руб. 00:30 — до конца — 2000 руб.