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Готические орлы

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2, стр. 4

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Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Новоиспечённое режиссёрское пернатое комьюнити «Готические орлы» произведёт свою первую высадку в ресторане. Gaidulean (Андрей Гайдулян) Никита Вильчинский Даша Гущина Диджей Mayhem Surplus Gnaar Cloud Диджей-6 На заднем дворе: Макс Морозов (ЧБД) Диджей Artik + Spaida Chaika Debo Стоимость: 23:30–00:30 — 1500 руб. 00:30 — до конца — 2000 руб.

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