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Гость (Guest)

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночное явление, собранное вокруг электронного звука с характером во всех его состояниях: от плотного и гипнотического до тёмного и сумеречного, с живыми выступлениями и диджей сетами на двух танцполах. Гость (Guest) стал первой совместной главой Комитета и Тёмная Материя, двух промо команд, давно влюблённых в глубокую и атмосферную музыку с электрическим сердцем. Первое явление пройдёт при участии объединения ITALLIKA, чтобы добавить этому вечеру ещё больше характера и энергии. OHOTA DAHAHOT LOVE OBJECT DEAD MOON OPUSTOSHIL ABBY NORMAL ARPATRONIC SATIN TAKIS SPECTRE PAVEL VOLKOV

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