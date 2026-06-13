Ночное явление, собранное вокруг электронного звука с характером во всех его состояниях: от плотного и гипнотического до тёмного и сумеречного, с живыми выступлениями и диджей сетами на двух танцполах. Гость (Guest) стал первой совместной главой Комитета и Тёмная Материя, двух промо команд, давно влюблённых в глубокую и атмосферную музыку с электрическим сердцем. Первое явление пройдёт при участии объединения ITALLIKA, чтобы добавить этому вечеру ещё больше характера и энергии. OHOTA DAHAHOT LOVE OBJECT DEAD MOON OPUSTOSHIL ABBY NORMAL ARPATRONIC SATIN TAKIS SPECTRE PAVEL VOLKOV