На мастер-классе ты сможешь за одно занятие написать собственную картину. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Рисуем маслом. Пьём шампанское. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Холст 30/40 см – 4500 рублей. Холст 40/50 см – 5500 рублей.