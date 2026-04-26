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Городской своп

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Освобождай шкафы и дай вещам вторую жизнь. «Свопы» — важны для современной городской культуры. Обмениваясь качественной, но ненужной одеждой, ты снижаешь уровень перепотребления и делаешь вклад в экологическую ситуацию. Приноси вещи в хорошем состоянии. Те, которые носил бы сам. П.с: Можно прийти даже с пустыми руками и выбрать себе что-нибудь — это не страшно. Мероприятие проходит в рамках форума-фестиваля «День мецената» и направлено на развитие культуры осознанного потребления. — Вход свободный. — Пожертвование пространству приветствуется. Приходи делиться, находить и давать вещам новую жизнь.

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