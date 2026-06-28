Интуитивно кажется, что биоразнообразие это что-то далёкое и заповедное. Однако города могут быть домом для сотен видов, в том числе редких и краснокнижных. В течение всего лета мы пройдёт серия прогулок чуткого знакомства с природой вокруг. Планируется наблюдать за птицами, изучать дикорастущие растения и вместе готовить пикники из собранных трав. Первой станет эко-прогулка с Ярославой Жигалевой — экологом и полевой исследовательницей. «В ходе прогулки по уникальной территории Лесной опытной дачи (Тимирязевский парк) участники узнают и увидят, почему города — это мозаика и тайник, где на самом виду порой прячутся сокровища, чем аборигенные виды отличаются от инвазивных, кто такие синантропы, и как антропогенная деятельность формирует и меняет окружающую среду (спойлер, совсем не так, как все привыкли думать). Участники попробуют себя в роли учёных-биологов, изучающих дикие места, и просто познакомятся и пообщаются с миром, который живёт на расстоянии вытянутой руки». Прогулка пройдет Тимирязевском парке. Место встречи — старейшая трамвайная остановка «Красностуденческий проезд». Для записи и уточнения деталей пиши организатору в тг.