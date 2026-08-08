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Город и река

улица Андропова, 11, корп. 2

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 14+

Про событие

Долгое время территории вдоль Москвы-реки к югу от центра напоминали зону отчуждения. Но последние несколько лет город всё интенсивнее осваивает эти земли: здесь появляется не только новое жилье, но и транспортная инфраструктура: метро, дороги, мосты, речной электротранспорт. При этом новые районы максимально ориентированы на реку — и расположением, и своими названиями. Один из символов поворота города к реке — Южный речной вокзал, открытый после реконструкции в 2023 году. На экскурсии рассмотришь его современное оформление, поговоришь о его исторических предшественниках, поднимешься на крышу, а ещё используешь вокзал по назначению — отправишься с него на судне «Синичка». На экскурсии ты увидишь: — здание Южного речного вокзала с разных сторон и панорамы с крыши-террасы — необычное соседство ещё полузаброшенных территорий с кварталами современной жилой застройки, где уже вовсю идет новая жизнь — новый необычный велопешеходный мост — Южный порт, Бобровый остров, мыс Меловой, Западный залив и многое другое На экскурсии ты узнаешь: — как Москва то «поворачивалась к реке», то наоборот — как появился Южный речной вокзал и сколько раз он переезжал — как возникают каналы, шлюзы, плотины и острова — что такое гать, затон, плес, рукав — как застраивался Нагатинский затон. Продолжительность: 2,5 часа. Старт: на первом этаже здания Южного речного вокзала (проспект Андропова, 11, корп. 2), 15 минут ходьбы от метро «Технопарк» . Финиш: у входа в метро «Нагатинский затон». Часть экскурсии проходит на улице (около 1 часа). Пожалуйста, одевайся по погоде, надевай удобную обувь. Продолжительность: 2,5 часа Доступные даты: 8 августа, 15 августа, 23 августа, 29 августа. Начало в 10:00.

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