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Город гудит

Музей Криптографии
Ботаническая улица, 25с4

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Концерты

Про событие

Концерт в рамках лаборатории «Симфония большого города» Низкий гул трансформаторов, весенний хор птиц, вибрации бетона, размеренный ритм железной дороги, многоголосый шепот деревьев — прислушайтесь, как город говорит, поет, бормочет, шепчет, ревет! Звуковые художники и музыканты Московской Шумовой Мануфактуры выступят в Музее криптографии с аудиовизуальным концертом «Город гудит», в котором творчески интерпретируют полевые записи городских шумов района Марфино — от расслабляющего эмбиента до шумного ритмичного индастриал. Эти звуки были собраны на прогулках по району участниками лаборатории «Симфония большого города»: местными жителями, студентами и просто любителями городских шумов — под руководством участников Мануфактуры. Откроет концерт небольшая лекция о лаборатории «Симфония большого города» и о полевых записях в музыке. На концерте выступят Владимир Черепанов, July in January, Алексей Васильев, Егор Ефремов. Видео — Cactus Juice.

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