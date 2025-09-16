На этой неделе тебе расскажут про одну из самых интересных панк-сцен США (а то и всего мира). Почему большинство групп из Портленда такие мрачные, как столица Орегона в какой-то момент превратилась в столицу панк-рока, и как выжить, если две трети года идёт дождь. Веселья не обещают, а вот хорошей музыки — через край. Вход: donation от 100 16+ до 23:00, 18+ после 23:00 Готовь паспорт заранее