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Город детства

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Темнота. Тишина. И первый аккорд, который становится стуком колёс. Позволь себе стать пассажиром того самого волшебного поезда, что везёт не через города, а через эпохи твоей души. В город детства. Здесь пахнет оладушками, мандаринами и первой грозой. Здесь движет тобой безусловная любовь. Здесь мама, которая провезёт тебя на санках сквозь любые сугробы и всегда будет любить, ждать. Это концерт-воспоминание. Концерт-объятие. Приезжай. Тебя помнят. Тебя ждут. На концерте прозвучат композиции на слова Р. Рождественского, К. Рыжова, М. Матусовского и других известных поэтов, композиторов.

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