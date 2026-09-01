Темнота. Тишина. И первый аккорд, который становится стуком колёс. Позволь себе стать пассажиром того самого волшебного поезда, что везёт не через города, а через эпохи твоей души. В город детства. Здесь пахнет оладушками, мандаринами и первой грозой. Здесь движет тобой безусловная любовь. Здесь мама, которая провезёт тебя на санках сквозь любые сугробы и всегда будет любить, ждать. Это концерт-воспоминание. Концерт-объятие. Приезжай. Тебя помнят. Тебя ждут. На концерте прозвучат композиции на слова Р. Рождественского, К. Рыжова, М. Матусовского и других известных поэтов, композиторов.