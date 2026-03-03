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Про событие
Театр звука: звуковая практика с поющими чашами и гонгами в студии звукотерапии в центре Москвы. Отдыхай под звуки живых медитативных инструментов. Ты услышишь более 10 наименований приятных звуков, отдохнёшь и получишь хорошие впечатления. Ведущая — Елена Старова, дипломированный психолог, провела игру для 4000 участников.
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Была на медитации, очень перезагрузилась, классный опыт, советую даже тем кто не в теме йоги