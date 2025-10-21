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Гонг-медитация & поющие чаши с Аркадием Ануфриевым

Quintaessentia, Средний Золоторожский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 2900₽ до 4000₽
Возраст 16+

Про событие

Саундхилинг в обновлённом формате с акцентом на гонг. Ты начнёшь с глубокого расслабления тела в Шавасане. Затем мягко вступят поющие чаши и перкуссия, а в основной части практики тебя бережно обволокут вибрации и обертона гонга, отправляя в путешествие по внутренним мирам. Ожидаемые эффекты: — Глубокое расслабление тела — Выход из «мыслемешалки» и полноценный отдых для ума — Уход тревожности и переживаний — Повышение общего уровня энергии — Гармонизация энергетических центров тела — Заряд энергией Практика подходит для любого уровня подготовки. Ведущий: Аркадий Ануфриев — основатель проекта sadhu.ru, гипнотерапевт, музыкант с более чем 20-летним стажем, автор практикума «Любовь отца». Также ты узнаешь, как во время практики можно поработать со своим актуальным запросом. Стоимость: Раннее бронирование: для одного 3,5 тыс. | для двоих по 2,9 тыс. В день мероприятия: для одного 4 тыс. | для двоих по 3,5 тыс.

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