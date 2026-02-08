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Гончарный круг. Большие формы

Духовской переулок 17с11, подъезд 2, лофт 67

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Глубокое погружение для тех, кто уже имел опыт работы за гончарным кругом. На мастер-классе ты сделаешь что-то посерьёзнее, чем просто мисочку. Например, вазу или тазик для оливье. Мастер Даша Силинская научит каждого делать большие предметы на гончарном круге и докажет, что рост, вес и сила рук тут не причём.

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