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Гончарное свидание

Яузская улица, 1/15с5

Начало:

Завершение:

14000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Все детали продуманы от А до Я. Что входит: – Индивидуальная работа с мастером в технике ручной лепки. – Возможность записаться на любое время и на любую удобную для тебя дату. – Романтическая обстановка. – Все необходимые материалы для декора и лепки. – Все обжиги и покрытие глазурью. – Памятное фото на твоё устройство и карточка, сделанная на полароид. – Чай с тортиком, либо просекко и фрукт (на выбор). Продолжительность: 2 часа 20 минут. Вопросы и запись в ТГ.

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