Все детали продуманы от А до Я. Что входит: – Индивидуальная работа с мастером в технике ручной лепки. – Возможность записаться на любое время и на любую удобную для тебя дату. – Романтическая обстановка. – Все необходимые материалы для декора и лепки. – Все обжиги и покрытие глазурью. – Памятное фото на твоё устройство и карточка, сделанная на полароид. – Чай с тортиком, либо просекко и фрукт (на выбор). Продолжительность: 2 часа 20 минут. Вопросы и запись в ТГ.