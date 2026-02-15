За 1,5 часа занятия создашь предметы в очень красивой японской технике нерияги, когда 2 разноцветных куска глины закручиваются в уникальный рисунок. Опытный мастер-керамист покажет, как подготовить глину, как пользоваться гончарным кругом, и как справиться с этим непослушным крутящимся кусочком. Чуткие организаторы поймут, кто хочет проявить больше самостоятельности, а кому нужно больше помощи. Что потом? Сам покроешь работы глазурью и 2 раза обожжёшь. Через 3 недели их можно будет забирать.