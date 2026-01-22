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Презентация альбома группы «Голый Линч» — «Тело жука». Художественная заумь не про них, сквозь монотонные ритмы и деконструированные гитарные рифы видна ухмылка наблюдателя, фиксирующего трансформацию человека в жука. При поддержке: Chary Dionisa и Cops On Acid
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