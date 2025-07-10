Сказка. Размышление. Расслабление. Что, если 18-летние актёры создадут театр для сверстников? С такой идеей образовался «В Трансвуале». Этот театральный коллектив показывает то, что реально интересно смотреть подросткам. Здесь можно: — Перематывать спектакль — Взаимодействовать с актёрами — Услышать треки любимых исполнителей — Словить разные вайбы — Классно провести время с друзьями Спектакль будет интересен и взрослым. Спектакль платный, с тобой свяжется Министр Нежных чувств после бесплатной регистрации и поможет выбрать билет. Показы пройдут 10 и 11 июля в 17:45.