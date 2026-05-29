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Вечеринки
Про событие
Вот вот наступит лето и в честь этого собирают всех своих на настоящую пляжную русскую вечеринку как в Анапе летом. Песок под ногами, тёплый ветер, лимонад вперемешку с чем покрепче, смех, танцы до рассвета и никакой спешки. На вечеринке будут играть русские хиты , бери с собой свою компанию и конечно же отличное настроение. Пред продажа билетов 1000р. На месте 1500р. Обмен на напиток
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