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Голубка пати

Happy End Bar & Kitchen, Спиридоньевский переулок, 9с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вот вот наступит лето и в честь этого собирают всех своих на настоящую пляжную русскую вечеринку как в Анапе летом. Песок под ногами, тёплый ветер, лимонад вперемешку с чем покрепче, смех, танцы до рассвета и никакой спешки. На вечеринке будут играть русские хиты , бери с собой свою компанию и конечно же отличное настроение. Пред продажа билетов 1000р. На месте 1500р. Обмен на напиток

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