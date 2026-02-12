Дерзкое путешествие сквозь жанры, где единственным светом становится звук. От классики а капелла до блюза и госпела. Авторские хиты на трёх языках в исполнении театральных актёров Анны Прокопьевой и Бориса Рывкина, а также джазового мультиинструменталиста Алексея Геращенко. Здесь нет декораций, нет телефонов и отвлекающих факторов. Есть только ты, музыка и мурашки по коже.