Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Дерзкое путешествие сквозь жанры, где единственным светом становится звук. От классики а капелла до блюза и госпела. Авторские хиты на трёх языках в исполнении театральных актёров Анны Прокопьевой и Бориса Рывкина, а также джазового мультиинструменталиста Алексея Геращенко. Здесь нет декораций, нет телефонов и отвлекающих факторов. Есть только ты, музыка и мурашки по коже.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи