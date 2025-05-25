ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Голос рассказчика. Жюль Верн

Староваганьковский переулок, 19с2

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет избранные произведения классиков мировой литературы под живой музыкальный аккомпанемент. Тебя ждёт программа из двух частей — исполнение произведений Жюля Верна, а после — разбор творчества великого фантаста от автора литературного подкаста «Акулы пера», Анастасии Бурдиной. О чтеце: Алёна Андронова — профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.соm и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О лекторе: Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера». О музыканте: Мария Лазарева — скрипачка, композитор, лауреат международных музыкальных конкурсов. Окончила Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и Высшую школу музыки Карлсруэ. Регулярно выступает в качестве солистки на ведущих концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста