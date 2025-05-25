Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет избранные произведения классиков мировой литературы под живой музыкальный аккомпанемент. Тебя ждёт программа из двух частей — исполнение произведений Жюля Верна, а после — разбор творчества великого фантаста от автора литературного подкаста «Акулы пера», Анастасии Бурдиной. О чтеце: Алёна Андронова — профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.соm и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О лекторе: Анастасия Бурдина — автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера». О музыканте: Мария Лазарева — скрипачка, композитор, лауреат международных музыкальных конкурсов. Окончила Московскую государственную консерваторию им. Чайковского и Высшую школу музыки Карлсруэ. Регулярно выступает в качестве солистки на ведущих концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.