Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет избранные произведения классиков мировой литературы. Актриса озвучания Алёна Андронова вживую исполнит избранные произведения Артура Конан Дойля под аккомпанемент скрипки от Ольги Черногоровой, а эксперт-криминалист с 15-летним опытом — Данила Мальцев — расскажет о различиях в работе криминалистики времён Шерлока Холмса и криминалистики современной. О чтеце: Алёна Андронова — профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.соm и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О лекторе: Данила Мальцев — действующий эксперт-криминалист с опытом более 15 лет. Выпускник Московского института медико-социальной реабилитологии. Эксперт в области холодного оружия, трасологии, баллистики, почерковедения. О музыканте: Ольга Черногорова — скрипачка, выпускница факультета современного и исторического исполнительства московской государственной консерватории. На данный момент реализует свои интересы в огромном спектре жанров: от импровизации и ранней музыки на старинных инструментах до джаза и ирландской скрипки. Солистка Москонцерта, первая скрипка Ансамбля солистов «Орфарион».