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Голос рассказчика. Артур Конан Дойл

Ритм Блюз
Староваганьковский пер., 19, стр. 2

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 6+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет избранные произведения классиков мировой литературы. Актриса озвучания Алёна Андронова вживую исполнит избранные произведения Артура Конан Дойля под аккомпанемент скрипки от Ольги Черногоровой, а эксперт-криминалист с 15-летним опытом — Данила Мальцев — расскажет о различиях в работе криминалистики времён Шерлока Холмса и криминалистики современной. О чтеце: Алёна Андронова — профессиональная актриса дубляжа, режиссёр, журналист и ведущая проектов IXBT.соm и GamesVoice. Озвучила множество фильмов и телесериалов как для телевидения, так и для стриминговых сервисов. Также подарила свой голос Нико из игры League of Legends. О лекторе: Данила Мальцев — действующий эксперт-криминалист с опытом более 15 лет. Выпускник Московского института медико-социальной реабилитологии. Эксперт в области холодного оружия, трасологии, баллистики, почерковедения. О музыканте: Ольга Черногорова — скрипачка, выпускница факультета современного и исторического исполнительства московской государственной консерватории. На данный момент реализует свои интересы в огромном спектре жанров: от импровизации и ранней музыки на старинных инструментах до джаза и ирландской скрипки. Солистка Москонцерта, первая скрипка Ансамбля солистов «Орфарион».

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