Что, если дело не в том, что ты говоришь, а в том, как звучит твой голос? Можно знать идеальные слова — и всё равно говорить неуверенно. А можно сказать несколько фраз так, чтобы тебя действительно услышали. На тренинге ты познакомишься с актёрскими и речевыми техниками, которые помогают сделать голос более уверенным, выразительным и звучным. За 60 минут ты попробуешь: — дыхательные техники — упражнения на постановку голоса — работу с дикцией — упражнения на звучность и выразительность — практики для уверенной речи Никакой скучной теории — только практика и работа с твоим голосом. Количество мест ограничено. Вопросы и запись в ТГ.