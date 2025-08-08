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Голос эпохи. Уитни Хьюстон

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Трибьют-шоу легендарной Whitney Houston в темноте. Песни о любви и не только. Гимн истинной любви и другие лиричные хиты поп- и соул-иконы Уитни Хьюстон прозвучат со всей своей первозданной силой и красотой в абсолютной темноте. Проводником в творчество легенды станет музыкальная группа Jazz Reflection.

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