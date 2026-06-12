Голод смотрит на тебя. Не тот, что в животе. Тот, что в горле, когда хочется жить громче, чем дышать. Этой ночью здесь не просто тусовка. Здесь снимают игровой драматический короткометражный фильм Саши Мессерера. «Голод» драма, игра всё в реальном времени. Танцпол станет съёмочной площадкой. Сияй. Снимай. Твори. Живи. tim kachay veres shyboysanti weeka lsd prizrak ser messerer nasty danytsky pogoda misha politkovsky