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[перенесено] Голод

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Голод смотрит на тебя. Не тот, что в животе. Тот, что в горле, когда хочется жить громче, чем дышать. Этой ночью здесь не просто тусовка. Здесь снимают игровой драматический короткометражный фильм Саши Мессерера. «Голод» драма, игра всё в реальном времени. Танцпол станет съёмочной площадкой. Сияй. Снимай. Твори. Живи. tim kachay veres shyboysanti weeka lsd prizrak ser messerer nasty danytsky pogoda misha politkovsky

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