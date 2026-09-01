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Гольф клуб

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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от 500₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер панк-возвращений: давно не посещавшие Москву петербуржцы «Гольф клуб» сыграют в новом составе, московские легенды «Да, Смерть!» вернутся дать редкий концерт, мелодичные панки «Hexe» презентуют новую программу, а Nada! и «Укус женщины», не в последнюю очередь, сыграют свою хитовую программу: Лайн-ап: Гольф клуб Hexe Nada! Укус женщины Да, смерть!

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