Вечер панк-возвращений: давно не посещавшие Москву петербуржцы «Гольф клуб» сыграют в новом составе, московские легенды «Да, Смерть!» вернутся дать редкий концерт, мелодичные панки «Hexe» презентуют новую программу, а Nada! и «Укус женщины», не в последнюю очередь, сыграют свою хитовую программу: Лайн-ап: Гольф клуб Hexe Nada! Укус женщины Да, смерть!