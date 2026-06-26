Московское промо Umbra продолжает исследовать самые мрачные территории современного клубного звука. Из Петербурга едут Ivan Logos — человек, стоящий за фестивалем Gamma и лейблом M_division, двумя из ключевых точек сборки северной сцены, — и два живых выступления от Sacred Front: Georgy Oblansky представит новый проект Abeilard, и Lost Helmet. Московскую часть программы составят Abelle, известная по работе с Arma, Zaur Gapienko, основатель Myatmo, и резиденты Umbra — Nikita Telegin, Mild Affect и Mr.Khorne.