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Умбра (Umbra)

fabula HQ, Самокатная улица, 4с1, территория бывшего завода «Кристалл»

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Московское промо Umbra продолжает исследовать самые мрачные территории современного клубного звука. Из Петербурга едут Ivan Logos — человек, стоящий за фестивалем Gamma и лейблом M_division, двумя из ключевых точек сборки северной сцены, — и два живых выступления от Sacred Front: Georgy Oblansky представит новый проект Abeilard, и Lost Helmet. Московскую часть программы составят Abelle, известная по работе с Arma, Zaur Gapienko, основатель Myatmo, и резиденты Umbra — Nikita Telegin, Mild Affect и Mr.Khorne.

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