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Главные сокровища в истории человечества

улица Спиридоновка, 9 (вход со двора под шлагбаум)

Начало:

Завершение:

14500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На ужине ты проследишь, как драгоценные камни становились участниками большой истории и почему их ценность переживает эпохи. Поговоришь о легендарных украшениях европейских монархий, камнях, связанных с историями любви и политическими конфликтами, а также о редких минералах, открытых всего несколько десятилетий назад. Разберёшься, что формирует ценность драгоценного камня и почему некоторые камни остаются объектами желания на протяжении столетий. Лекцию дополнит винная дегустация с профессиональным сомелье. В программе — пять вин премиального сегмента. Ты разберёшь каждое из них с точки зрения происхождения, стиля и особенностей производства. Лектор — Николай Кара-Куш, ювелир, владелец премиального ювелирного ателье и эксперт по созданию частных ювелирных коллекций. Для встречи подготовят расширенный гастрономический сет: выдержанные сыры, мясные деликатесы, орехи, свежие ягоды и авторскую выпечку. Гастрономическую композицию создают индивидуально для каждой лекции — с учётом её темы и концепции. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет атмосферу вечера. После встречи каждый гость получит доступ к фотографиям в закрытом чате клуба. Продолжительность лекции — 3–4 часа.

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