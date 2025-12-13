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[солдаут] Главные развилки нашей эволюции

Гостиничный комплекс «Севастополь», Большая Юшуньская улица, 1А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или растительноядными, заселят ли север или юг, станут ли умными или останутся тупенькими? Интрига сохраняется всегда! Но у любой случайности есть свои закономерные причины. Как на самых ответственных развилках нашей эволюции наши предки сворачивали в нужные стороны? Почему они делали такой выбор, а не иной? Что случилось с самыми везучими и самыми невезучими? Кто рассказывает? Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.

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