Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или растительноядными, заселят ли север или юг, станут ли умными или останутся тупенькими? Интрига сохраняется всегда! Но у любой случайности есть свои закономерные причины. Как на самых ответственных развилках нашей эволюции наши предки сворачивали в нужные стороны? Почему они делали такой выбор, а не иной? Что случилось с самыми везучими и самыми невезучими? Кто рассказывает? Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.