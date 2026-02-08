Главная проверка материала
Пятницкая, 6/1, стр. 1
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Завершение:
от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Материал проверяют только опытные комики — 5 человек. Это профессиональные известные комики, участники: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода.
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