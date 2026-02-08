Материал проверяют только опытные комики — 5 человек. Это профессиональные известные комики, участники: StandUp на ТНТ, Labelcom, StandUp Club #1 и других популярных ТВ и YouTube проектов. Размещение за столиками. Весь вечер можно заказывать еду и напитки. Рассадка осуществляется администратором по факту прихода.