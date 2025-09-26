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Главная Ночь Джаза

Jam Club
улица Сретенка, 11

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Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Каждую последнюю пятницу месяца Джем Клуб превращается в центр вселенной для ценителей живой музыки. В этот вечер виртуозы российской джазовой сцены соберутся в супер джаз бэнд. Уникальный сет-лист, авторские аранжировки, специальные гости и потрясающая атмосфера зарядят тебя на месяц вперёд. Только здесь, только раз в месяц — не пропусти шанс стать частью легенды. Каждый гость вечера станет не просто зрителем, но и участником розыгрышей и обладателем эксклюзивных бонусов. Джаз любит сюрпризы — и их приготовили с избытком.

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