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Глава 1: Джазтроника

Аф, Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с6

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Воскресный вечер, джаз и электроника в компании друзей и звонких винных бокалов. Первая глава серии Chic! — проекта, исследующего связь музыки и искусства через интерактивную программу и визуальный язык. В программе — диджей-сеты от опытных и молодых селекторов, а также лайв-выступление джаз-бэнда: ? Baster Jazzster ? Аман по-кайфу (винил) ? Комитет Ильи Дорофейчика (лайв) ? Hipushit ? Overtune В дополнение к музыкальной программе: ? Лекция о связи джаза и электроники ? Скетч-портреты гостей от художницы ? Сет-дизайн в формате зелёного летнего сада

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