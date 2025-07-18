Glamoure х Routine х Диско Клуб
Самокатная улица, 4с11
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от 0₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Новая гламурная тусовка. В лайнапе: NKEEEI (DJ SET) / UNIQE (DJ SET) / ARTEM SHILOVETS (DJ SET) + FRIENDS Вход по этой регистрации возможен только c 19:00 до 21:00, а после этого времени вход станет платным.
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