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Гирлянда из игральных карт

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь создать самобытную и уютную гирлянду из игральных карт. Ты возьмёшь атласные ленты, тесьму и винтажное кружево и превратишь колоду карт в уникальный элемент декора — романтичный, как валентинка, или сказочно-таинственный в эстетике Алисы в Стране Чудес. Что тебя ждёт? — Разнообразие материалов и текстур: прежде чем творить, всё можно и нужно потрогать. — Возможность создать стильное украшение интерьера для себя или в подарок. — 1,5 часа спокойного, неторопливого творчества и приятного общения под горячие напитки с вкусняшками. Все материалы включены в стоимость, приносить ничего не нужно.

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