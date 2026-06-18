Мастер-класс, на котором ты сможешь создать самобытную и уютную гирлянду из игральных карт. Ты возьмёшь атласные ленты, тесьму и винтажное кружево и превратишь колоду карт в уникальный элемент декора — романтичный, как валентинка, или сказочно-таинственный в эстетике Алисы в Стране Чудес. Что тебя ждёт? — Разнообразие материалов и текстур: прежде чем творить, всё можно и нужно потрогать. — Возможность создать стильное украшение интерьера для себя или в подарок. — 1,5 часа спокойного, неторопливого творчества и приятного общения под горячие напитки с вкусняшками. Все материалы включены в стоимость, приносить ничего не нужно.