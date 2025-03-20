Весеннее равноденствие — это дверь в новую главу года. В этот момент день с ночью встречаются в идеальном балансе. Природа делает глубокий вдох и все готовится к пробуждению. Ты можешь отпраздновать значимый день колеса года по-особенному, с пользой и пробуждением для себя: - Скинуть с себя зимнюю спячку и встретить энергии весны - Освободится от негативных мыслей, сбросить старые настройки - Посадить семена истинных желаний, начинаний и целей - Направить энергию на свой рост и развитие Ведущие: Ольга — гипнотерапевт, Аркадий — мастер саундхилинга. Стоимость: до 19 марта — 4 000 р 20 марта — 4 500 р