Что если музыка – это портал внутрь себя? Уникальное музыкальное путешествие, в котором соединяются небо, город и человек. Один закат, один вечер, в котором сплетаются культуры, смыслы и импровизация. Экзотические инструменты, этнические ритмы от Индии до Ближнего Востока, джазовая свобода и тонкая эмоциональность — всё это сольётся в единый поток на высоте 18 этажа. Без вокала, без единого сюжета — только музыка, которая говорит с каждым на своём языке. Masala Quartet и Дмитрий Игнатов — творческая коллаборация на стыке джаза и этно, в которой каждая нота наполнена смыслом и поиском нового. Экзотические флейты, греческие бузуки, саксофон, контрабас, перкуссия — всё сливается в органичный, завораживающий саунд.