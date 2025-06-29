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[отменено] Гипнотический этно-джаз

Крыша Novotel, Новослободская ул., 23

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 7200₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Что если музыка – это портал внутрь себя? Уникальное музыкальное путешествие, в котором соединяются небо, город и человек. Один закат, один вечер, в котором сплетаются культуры, смыслы и импровизация. Экзотические инструменты, этнические ритмы от Индии до Ближнего Востока, джазовая свобода и тонкая эмоциональность — всё это сольётся в единый поток на высоте 18 этажа. Без вокала, без единого сюжета — только музыка, которая говорит с каждым на своём языке. Masala Quartet и Дмитрий Игнатов — творческая коллаборация на стыке джаза и этно, в которой каждая нота наполнена смыслом и поиском нового. Экзотические флейты, греческие бузуки, саксофон, контрабас, перкуссия — всё сливается в органичный, завораживающий саунд.

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