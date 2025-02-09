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  1. Москва
  2. События

«Гильда» (1946)

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Ловкого афериста Джонни Фаррелла спасает от смерти загадочный Балин Мандсон, владелец крупного казино. Джонни становится его правой рукой, но возникшая между ними дружба начинает трещать по швам, когда Балин после очередной отлучки возвращается в город с молодой женой Гилдой. Всё говорит о том, что ранее Гилда и Джонни были любовниками, но сейчас их чувства больше напоминают взаимную ненависть. Бронь по телефону.

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