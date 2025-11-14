Международная выставка объединяет 17 художников и 6 кураторских коллективов из России, Китая, Турции, Великобритании, ОАЭ и Южной Кореи. Экспозиция представляет собой мультимедиа-опыт, в рамках которого художники исследуют пограничные состояния между телом, технологией, культурой и идентичностью. Выставка неразрывно связана с актуальным моментом, где привычные представления о «нормальности» переживают кризис. Как отмечает арт-продюсер проекта и куратор в области цифрового искусства Алиса Лисовская:?«Гибридные хроники: экспедиция в постчеловеческое будущее» — это медиальное поле эксперимента, где художники не строят утопии, а работают с тем, что стало нашей реальностью и превращается в новую норму. Мир, в котором мы живём, нестабилен, и именно в этой нестабильности рождаются новые формы жизни и искусства». Искусство остаётся пространством диалога, напоминая: технология — не враг, а зеркало, в котором мы заново видим самих себя. Художники: Даниил Зуев, Андрей Бергер, Евгения Шабунина, Анастасия Гросс (re-коллегиум), Rinatto L'Bank, Dilara Baskoylu, Shama Rahman, Daisy Dickinson, Tatsuru Arai, Jessica Avarello, Sue Sha, Reiki Zhang, Annan Shao, Ash Xu, MengXuan Sun, Bkyle, Hwia Kim.