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Гейша. Искусство тихой силы

Van Tea, улица Большая Молчановка, 15/12

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Завершение:

от 0₽ до 5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Атмосферная женская встреча в INAYA woman club, вдохновлённая традицией гейш — искусством тишины, красоты и глубинного присутствия. Вечер, который поможет вспомнить свою мягкость, замедлиться, почувствовать тело и прикоснуться к состоянию женственности, которое живёт внутри каждой. В программе: — рассказ об истории и традиции гейш — женские практики для чувствования себя — мастер-класс по макияжу гейши — переодевание в кимоно — чаепитие — лёгкий перекус — фотосессия в образе Полное погружение в эстетику и женскую энергию. Стоимость: 5500р. — стандартный билет 4400р. — для участниц онлайн-подписки Бесплатно — для участниц клуба INAYA (тариф Full)

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