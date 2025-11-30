Атмосферная женская встреча в INAYA woman club, вдохновлённая традицией гейш — искусством тишины, красоты и глубинного присутствия. Вечер, который поможет вспомнить свою мягкость, замедлиться, почувствовать тело и прикоснуться к состоянию женственности, которое живёт внутри каждой. В программе: — рассказ об истории и традиции гейш — женские практики для чувствования себя — мастер-класс по макияжу гейши — переодевание в кимоно — чаепитие — лёгкий перекус — фотосессия в образе Полное погружение в эстетику и женскую энергию. Стоимость: 5500р. — стандартный билет 4400р. — для участниц онлайн-подписки Бесплатно — для участниц клуба INAYA (тариф Full)