Шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Два московских трибьют проекта по самым великим группам своего жанра Get This и Cornfield готовы порадовать столицу совместкой из бессмертных хитов Slipknot и Korn. Не пропусти легендарный сплит концерт в большом зале московского клуба Pravda.