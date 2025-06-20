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Про событие
Шоу, в котором песни известных групп или артистов звучат в исполнении других музыкантов. Группы или артисты, чьи произведения исполняются, на мероприятии не присутствуют. Два московских трибьют проекта по самым великим группам своего жанра Get This и Cornfield готовы порадовать столицу совместкой из бессмертных хитов Slipknot и Korn. Не пропусти легендарный сплит концерт в большом зале московского клуба Pravda.
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