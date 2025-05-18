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Коферейв — уникальное сочетание конференции и креативного общения. 2 часа бодрящей электроники и утреннего вайба, который заряжает круче эспрессо. line-up: - ilaj - lmoon Пока город только просыпается — ты уже танцуешь. Это не просто утро, это — ритуал для тех, кто выбирает движение, музыку и свободу. Твой идеальный старт воскресенья.
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