Коферейв — уникальное сочетание конференции и креативного общения. 2 часа бодрящей электроники и утреннего вайба, который заряжает круче эспрессо. line-up: - ilaj - lmoon Пока город только просыпается — ты уже танцуешь. Это не просто утро, это — ритуал для тех, кто выбирает движение, музыку и свободу. Твой идеальный старт воскресенья.