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Гештальт

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первый бета-тест белорусского рейв-эксплойта в Москве. Репак минского брейкбит-лейбла в полном составе. За 7 лет существования лейбла было выпущено более 50 релизов и 250 треков с артистами со всего мира. Взломаны сервера в Минске, Риге, Алматы, Гродно, Витебске и Гомеле. В Москве код запускается впервые. Баг-репорты принимаются прямо на танцполе. C:\Gestalt> лайн-ап: Stelmakh.exe Nina_indi.exe Marmo.exe Igor_shep.exe

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