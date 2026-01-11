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Первый бета-тест белорусского рейв-эксплойта в Москве. Репак минского брейкбит-лейбла в полном составе. За 7 лет существования лейбла было выпущено более 50 релизов и 250 треков с артистами со всего мира. Взломаны сервера в Минске, Риге, Алматы, Гродно, Витебске и Гомеле. В Москве код запускается впервые. Баг-репорты принимаются прямо на танцполе. C:\Gestalt> лайн-ап: Stelmakh.exe Nina_indi.exe Marmo.exe Igor_shep.exe
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