Приходи на обсуждение романа Геннадия Гора «Корова». «И корова сливается со стадом, как вода с водой, теперь она часть стада, часть травы и часть этого луга». Кто такой Геннадий Гор? Советский фантаст, переживший блокаду поэт, близкий по духу обэриутам авангардист 1920-х — автор, сумевший вобрать и воплотить в письме необъятное стилистическое и бытийное множество. Это один из текстов-осколков горовского калейдоскопа, неожиданный и полный экспериментов рассказ об индустриализации, борьбе города и деревни, коллективизации, мутации раннесоветского языка. Этот мир колеблется между детским и авангардистским зрением, между языком обэриу и платонова, здесь знакомое превращается в странное — и наоборот. Семинар проведёт филолог и переводчица Полина Грунтова, а поучаствовать можно за комфортный донат «одинаково разным». Для регистрации пиши в личку в тг организатору.