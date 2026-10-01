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Геннадий Гор «Корова»

Делай культуру
Милютинский переулок, 15с1

Начало:

Завершение:

от 50₽ до 1000₽
Возраст 18+

Про событие

Приходи на обсуждение романа Геннадия Гора «Корова». «И корова сливается со стадом, как вода с водой, теперь она часть стада, часть травы и часть этого луга». Кто такой Геннадий Гор? Советский фантаст, переживший блокаду поэт, близкий по духу обэриутам авангардист 1920-х — автор, сумевший вобрать и воплотить в письме необъятное стилистическое и бытийное множество. Это один из текстов-осколков горовского калейдоскопа, неожиданный и полный экспериментов рассказ об индустриализации, борьбе города и деревни, коллективизации, мутации раннесоветского языка. Этот мир колеблется между детским и авангардистским зрением, между языком обэриу и платонова, здесь знакомое превращается в странное — и наоборот. Семинар проведёт филолог и переводчица Полина Грунтова, а поучаствовать можно за комфортный донат «одинаково разным». Для регистрации пиши в личку в тг организатору.

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