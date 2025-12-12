Лекция, на которой ты сможешь погрузиться в мир Сальвадора Дали и Пабло Пикассо – двух самых неординарных художников XX века. Две крайности, два титана, навсегда изменившие искусство. Они раздвинули границы, шокировали мир и творили, но какой ценой? Вместе с лектором ты раскроешь тайны, скрытые за их гениальными мазками, исследуешь, как их личная жизнь, поведение и уникальное видение мира отразились в их бессмертных произведениях. Так где же заканчивается гениальность и начинается безумие? На лекции вы будете обсуждать: – сюрреалистический мир Дали, эпатажные образы и мистификацию личности; – неуёмную энергию Пикассо, влияние его бурной личной жизни на его творчество и судьбы близких; – что объединяло и отличало этих гигантов искусства. Лектор: Наталья Лавренова – искусствовед, лектор, педагог, коллекционер предметов современного искусства, автор телеграм-канала «Искусству быть!».