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Gazgolder meets Blank club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
12-часовой рейв в честь любви к электронной музыке и её единомышленникам из Москвы и Санкт-Петербурга. Лайн — ап Andrey Kaptsan Trust True Tolya Klepalov Caitlyn Kasha Comedy Ioneweb Yablochko Zelenoe Nastya Tkacheva Zaletny Wicca Matvey Schetinkin
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