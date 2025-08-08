12-часовой рейв в честь любви к электронной музыке и её единомышленникам из Москвы и Санкт-Петербурга. Лайн — ап Andrey Kaptsan Trust True Tolya Klepalov Caitlyn Kasha Comedy Ioneweb Yablochko Zelenoe Nastya Tkacheva Zaletny Wicca Matvey Schetinkin