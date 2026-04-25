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Гав (Woof)

Хлебзавод, Новодмитровская улица, 1с17

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Еда

Про событие

Фестиваль в поддержку животных из приютов. На Хлебозавод приедут более 300 сладких носов — котиков и пёсиков из приютов. Они здоровы, стерилизованы, привиты и имеют, помимо «усы-лапы-и-хвост!» ещё и ветеринарные паспорта. На этот фестиваль организаторы подготовили большую программу: — фотозона и благотворительный маркет — пункт сбора помощи для животных из приютов: корма, консервы, лакомства, амуниция, пледы и лекарства будут переданы приютам-участникам — творческие мастер-классы и викторины — консультации специалистов по уходу и воспитанию животных Даты: 25 и 26 апреля с 11:00 до 19:00 Вход свободный.

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