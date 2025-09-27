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[отменено] Гастрономический киновечер «Твин Пикс»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Разоблачают сказочных существ Топи! Ты готов приоткрыть завесу тайны? Удалось проследить за ними и выяснить, что эти создания любят отменно полакомиться, но отнюдь не бабушкиными пирожками. Секрет их живучести — в потреблении блюд из культовых произведений поп-культуры (иногда, конечно, деликатесов из болотного мха). Что тебя ждёт? — просмотр и обсуждение телесериала Дэвида Линча «Твин Пикс» (пилотный эпизод) — классические закуски, напитки и главное блюдо этого вечера: вишнёвый пирог в нескольких вариациях — ну, и, конечно, чертовски хороший кофе Что будут обсуждать? — почему этот сериал стал таким культовым? — правда ли, что «совы не то, чем кажутся?» — и кто на самом деле убил Лору Палмер? Твоё любопытство уже точит коготь о дверцу красной комнаты — приходи разгадывать главную телезагадку всех времён. Также просят тебя учитывать, что мероприятие вечернее, и при возможности заранее выстроить варианты маршрута до дома. Запись на встречу через бот: https://t.me/swamp_creative_bot

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